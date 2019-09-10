«أرامكو» تكشف أسماء البنوك المختارة لإدارة الاكتتاب الأكبر في العالم

تواصل – وكالات:

أشارت مصادر مطلعة إلى أن شركة أرامكو اختارت بنوكا، من بينها “جولدمان ساكس” و”جيه.بي مورجان”، لأدوار رئيسية في طرحها العام الأولي المرتقب.

وأعلنت وكالة “بلومبيرج” نقلاً عن مصادرها المطلعة، أن أرامكو أخبرت البنوك بأنه تم اختيارهم أمس الثلاثاء.

وأضافت الوكالة أن شركة أرامكو تخطط لإضافة المزيد من البنوك للمشاركة في إدارة ما يمكن أن تكون أكبر عملية طرح عام أولي.

يُذكر أن “رويترز” أوضحت أول أمس الاثنين أن أرامكو السعودية تخطط لإدراج 1 % من أسهمها في بورصة الرياض خلال 2019، و1 % في 2020.

وتنوي الشركة القيام بإدراج تدريجي محلي أولاً، وفقًا لما قالته مصادر مطلعة بدلاً من التوجه مباشرة صوب طرح عام أولي في سوق أسهم عالمية.