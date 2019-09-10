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والد «الطالب المخنوق» يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الفاجعة

والد «الطالب المخنوق» يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الفاجعة
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تواصل – فريق التحرير:

كشف خويتم الحارثي، والد الطالب الذي توفي بعد خنقه إثر مشاجرة مع زملائه في المدرسة، تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الفاجعة.

وقال والد الطالب: “إن ابنه معتز البالغ من العمر 12 عاماً ويدرس في الصف السادس الابتدائي، كان يفضل أن لا يذهب للدوام في ذلك اليوم”.

واستطرد الوالد والدموع تخالط كلماته: “ابني يدرس بمدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض. ذهب إلى المدرسة حياً وعاد ميتاً، بعد شجار مع زميله أدى لوفاته مخنوقاً”.

وأشار الوالد إلى أن ابنه متفوق “وشهاداته تثبت أخلاقه وحسن سلوكه وتميزه في التعليم، فهو ذكي ومبدع في نظم الشعر، وطموح ويحب الرياضة ومميز في مختلف المجالات، ويبدو أن وقت الفسحة حدث شجار وعراك بين الطلاب، وكان يدافع عن نفسه، ويركض مع مجموعة من الطلاب، وسقط عليه طالب آخر، وقام أحدهم بكتم أنفاسه حتى فارق الحياة على الرغم من أن ابني لم يكن يعاني من أي مرض”.

وأضاف: “التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة، وتم إيقاف طالب واحد على ذمة هذه القضية، في حين لا تزال التحقيقات مع طلاب الفصل”، وفقا لـ”العربية نت”.

وتابع “المدرسة اتصلت بي وأبلغتني أن ابني مريض، وسقط في فناء المدرسة حتى علمت بوفاته قبل أن أصل إليه في المستشفى الجامعي”.

وسرد والد الطالب معتز، أحداث آخر اللحظات التي جمعته بابنه، حين رغب في عدم الذهاب للمدرسة في اليوم نفسه مؤكدا رغبته في النوم، ليؤكد على والدته الانضباط في الدراسة، ولم يكن يعلم بأن هذا اليوم هو نهاية حياة ابنه.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً من المدرسة بحدوث عراك بين الطلاب، نتج عنه وفاة أحدهم. وفشلت محاولات إسعاف الطالب من الهلال الأحمر، وتم نقله لمستشفى الملك خالد الجامعي، إلا أنه فارق الحياة بالطريق.

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