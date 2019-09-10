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استدعاء 3344 سيارة «جيب رانجلر».. خلل يسبب إصابات خطيرة

استدعاء 3344 سيارة «جيب رانجلر».. خلل يسبب إصابات خطيرة
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تواصل – فريق التحرير:

استدعت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، 3344 مركبة من نوع “جيب رانجلر”، الموديلات بين عامي 2007 و2012، وموديلات أعوام 2014 و2015 و2016.

وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن سبب الاستدعاء هو وجود خلل في نافخ الوسائد الهوائية لجهة الراكب قد يؤدي عند وقوع حادث إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة نحو الركاب، ما قد يتسبب في إصابات خطيرة”.

ودعت الوزارة مالكي هذا النوع من المركبات للتحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال موقع استدعاءات وزارة التجارة، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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