بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادث الأليم الذي راح ضحيته طالب ابتدائي في مدرسة بشر بن الوليد في حي لبن بالرياض، خنقا على يد زميله.

وعلق المغردون عبر وسم “#وفاة_طالب_في_مدرسة_بشر_بن_الوليد_في_لبن”، مطالبين وزارة التعليم بتركيب كاميرات مراقبة بجميع المدارس، تكثيف الرقابة على الطلاب، خاصة في الصفوف الابتدائية.

وغرد عبدالعزيز عبر الوسم قائلا: “أحسنوا التربيه في أبنائكم وازرعوا فيهم التسامح والمحبة بعيداً عن سوالف (هياط و دق خشوم)، وحصنوهم بالأذكار يومياً والله يحفظهم ويصلحهم، والله يثبت أهلهم والله يعفر له و يرحمه”.

وعلق المستشار الإعلامي سالم الشيباني على الحادث بقوله: “بعد حادثة مقتل طفل، والتي أعلنت عنها “تعليم الرياض”؛ يتوجب على الوزارة تركيب كاميرات مراقبة في جميع المدارس، وإعادة هيبة المدرسة بتغيير لائحة الانضباط الحالية، وسَن أنظمة رادعة تجاه الطلاب المتنمرين، والعمل على افتتاح مدارس جديدة لتقليص أعداد الطلاب في المدارس المتضخمة عدديًّا”.

أما الكاتب الصحفي ‏سلطان الزايدي؛ فغرّد بالقول: “لا يمكن أن يحدث هذا الحادث بهذا الشكل الفظيع لو أن المتابعة من قِبَل الأشخاص المسؤولين في المدرسة كانت كما يجب”.

يذكر أن وزارة التعليم، أعربت في بيان عن أحرّ تعازيها ومواساتها، لأسرة طالب الابتدائي الذي تُوفي خنقًا صباح أمس في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية غرب مدينة الرياض؛ داعية الله تعالى للفقيد أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ولأهله الصبر والسلوان.

وقالت الوزارة على لسان متحدثتها الرسمية ابتسام الشهري: “نُعرب في وزارة التعليم كآباء وأمهات عن أحرّ التعازي والمواساة لأسرة الطالب الفقيد، ونسأل الله له المغفرة والرحمة”.