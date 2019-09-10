ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 10 آلاف ريال سعودي مزورة في الهند

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تمكنت الشرطة الهندية من إلقاء القبض على 4 أشخاص من الجنسية البنجلاديشية، عثرت معهم على مبالغ سعودية مزوّرة بلغت قيمتها 10 آلاف ريال سعودي.

وذكرت تقارير هندية أن الشرطة ضبطت مع المتهمين الأربعة، 6 هواتف و5 جوازات سفر بنجلاديشية، وأن التحقيقات معهم ما زالت مستمرة عن مصادر الأموال وأسباب تزييفها.

وأشارت التقارير إلى أن جميع المتهمين الأربعة قد تَوَرّطوا في الاحتيال على أحد الأشخاص الشهر الماضي، وحاولوا كذلك خداع شخص آخر قبل أيام عن طريق استبدال العملة السعودية المزيفة مقابل الحصول على العملة الهندية.