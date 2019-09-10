«تعليم جازان» تعلق على شكاوى ارتفاع أسعار المقاصف في المدارس

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان مع شكاوى أولياء الأمور بشأن ارتفاع الأسعار بالمقاصف في بعض المدارس بقولها: “إنها تقوم بجولات على المدارس للتأكد من الأسعار”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان يحيى عطيف: “إن الشرط الأول من وثيقة عقد تشغيل المقاصف المدرسية ينص على القيام بإعداد ما يحتاج إليه الطلاب من مأكولات ومشروبات وبيعها بسعر لا يزيد على سعر السوق، إن لم يكن أقل، وذلك حسب الأصناف الواردة في لائحة الاشتراطات الصحية”.

وأضاف عطيف: “تقوم إدارة خدمات الطلاب والصحة المدرسية بجولات على المدارس؛ للتأكّد من هذا الأمر في جانبيه الإداري والصحي، ويمكن أيضاً لمدير المدرسة اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ملاحظته وجود مخالفات في العقد أثناء اليوم الدراسي”.