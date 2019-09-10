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أحدهما قاوم رجال الأمن بسلاح ناري.. ضبط شابين قتلا مقيماً دهساً وسرقا مركبته بالرياض

أحدهما قاوم رجال الأمن بسلاح ناري.. ضبط شابين قتلا مقيماً دهساً وسرقا مركبته بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

أطاحت الأجهزة الأمنية في شرطة الرياض بشابين دهسا مقيماً ما نتج عنه وفاته، وقام أحدهما بسرقة مركبته والهرب بها إلى جهة غير معلومة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شـاكر التويجري، إنه في تمام التاسعة من صباح أول أمس (الأحد) باشرت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن تعرض مقيم من الجنسية الهندية للدهس العمد من قبل شابين يستقلان مركبة نوع تويوتا برادو ما نتج عنه وفاته، وقيام أحدهما بسرقة مركبته نوع هونداي ألنترا والهرب بها إلى جهة غير معلومة.

وأضاف أن إجراءات البحث والتحري أسفرت عن تحديد هوية الجانيين، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، حيث تمكنت دوريات الأمن من القبض عليهما، بعد محاولة أحدهما مقاومة رجال الأمن باستخدام سِلاح ناري.

وأشار إلى أنه جرى إيقاف الشابين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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