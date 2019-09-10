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5 أصناف منعها «تعليم عسير» في المقاصف

5 أصناف منعها «تعليم عسير» في المقاصف
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تواصل – عسير:

وجه مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني بتطبيق الاشتراطات الصحية في مقاصف المدارس، وتنفيذ جولات رقابية للتأكد من تنفيذ تلك الاشتراطات، إضافة إلى التقيد بأسعار الأصناف وأن تكون بسعر السوق أو أقل.

وكانت إدارة الشؤون الصحية المدرسية قد أصدرت قائمة تتضمن منع بيع 5 أصناف غذائية تشمل الحلوى بأنواعها، والشوكولاتة، والعلك، والمصبرات، والمسليات الخاوية ذات القيمة الغذائية المنخفضة.

وتضمنت المقرمشات بأنواعها، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، إلى جانب منع الطلاب والطالبات من إحضار تلك الأغذية والعصائر والمشروبات السكرية التي تقل نسبة العصير فيها عن 30%، إضافة للحوم والكبدة والفلافل.

فيما شملت الأغذية المسموح بيعها وتداولها داخل المقصف عبوات الحليب السائل، والبسكويت، والمعمول، والتمر المغلف آليا، والمكسرات بعبوات صغيرة ومغلفة آلياً، والفواكه والخضروات الطازجة والموسمية.

كما ضمن القائمة الشطائر والفطائر، والعصائر والمشروبات الطبيعية والمعلبة التي لا تقل نسبة عصير الفاكهة بها عن 30%، والمشروبات الساخنة، والمياه الصحية.

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