المملكة تستعرض أنظمتها العسكرية والدفاعية المتطورة بمعرض معدات الدفاع بلندن

تواصل – واس:

شاركت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI اليوم الثلاثاء، في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي DSEI، الذي يُعقد في مركز “إكسل لندن” في الفترة ما بين 10 و 13 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن إطار التزامها بتعزيز صادرات المملكة العربية السعودية في قطاع الصناعات العسكرية وتسهيل نقل التقنية إلى المملكة في هذا المجال.

وتستعرض شركة SAMI ضمن مشاركتها في المعرض مجموعة واسعة من الأنظمة والحلول العسكرية والدفاعية المتطورة، التي تغطي وحدات الأعمال الخمس للشركة وهي: الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأنظمة البحرية، والأسلحة والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية.

كما ستستكشف الشركة خلال المعرض الذي يمتد على مدار 4 أيام فرصاً جديدة لبناء شراكات في قطاع الدفاع بما يتماشى مع رؤيتها لتطوير تقنيات جديدة محلياً، وجذب استثمارات أجنبية إلى المملكة العربية السعودية، وتوفير فرص عمل للسعوديين فيها.

كما تشارك في المعرض تحت مظلة شركة SAMI، كل من شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، وشركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية التابعتين، للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI.

وشهد جناح الشركة في اليوم الأول من المعرض زيارة معالي رئيس مجلس إدارة شركة SAMI الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ورئيسها التنفيذي د. أندرياس شوير، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية في الشركة، إضافةً إلى كبار المسؤولين من شركات عالمية مختلفة.

ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث العالمي، الذي يعد منصة تواصل بين الحكومات والقوات المسلحة وقادة الفكر في القطاع من جهة، وموردي معدات الأمن والدفاع من جهة أخرى، أكثر من 34 ألف زائر من جميع أنحاء العالم.