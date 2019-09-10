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الرياض.. جامع «عائشة» بالسويدي يدعو لحضور «البرنامج العلمي»

الرياض.. جامع «عائشة» بالسويدي يدعو لحضور «البرنامج العلمي»
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تواصل – فريق التحرير:

دعا مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض إلى المشاركة في “البرنامج العلمي” بجامع عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما في حي السويدي.

ويشمل البرنامج عدة محاضرات للشيخ بدر بن سالم الفارس يشرح فيها كتاب “العقيدة الواسطية”، غداً الأربعاء الموافق 12 محرم بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء ويختمها بمحاضرة أخيرة بعد صلاة عصر الخميس الموافق 13 محرم.

كما يتضمن البرنامج كذلك شرح كتاب العبادات من “أخصر المختصرات” لفضيلة الشيخ د. أحمد بن حمد الونيس بعد صلاة العشاء كل يوم ثلاثاء ابتداءً من اليوم الموافق 11 من شهر المحرم.

ويهدف البرنامج إلى نشر العلم النافع وتعليمه للناس، إضافة إلى ربط الدارسين بأهل العلم الراسخين.

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