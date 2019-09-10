«استئناف مكة» تؤيد سجن قيادي سابق بالأمانة.. تلاعب بمنح الأراضي

تواصل- مكة المكرمة:

أصدرت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، حكماً أيدت فيه حكم المحكمة الجزائية، بسجن قيادي سابق بأمانة العاصمة المقدسة وتغريمه مبلغاً مالياً، لاتهامه بالتلاعب بمنح الأراضي.

وتعود التفاصيل إلى اتهام القيادي السابق مع عدد من مسؤولي أمانة العاصمة المقدسة، أحدهم تُوفي، بتوزيع الأراضي لعديد من أقاربهم دون التقيد بالضوابط، مستغلاً نفوذه وسلطته الوظيفية، كما قاموا بمنح الأطفال وحديثي الجنسية السعودية أراضي.

وكانت المحكمة الجزائية قد أصدرت حكماً بسجن القيادي 3 أشهر، إلا أن محكمة الاستئناف رأت أن الحكم لا يتناسب مع ما ارتكبه من مخالفات وتلاعب لتستمر الجلسات، حيث صدر حكم بسجنه 9 أشهر وغرامة 20 ألف ريال واجب النفاذ، وأيدت الاستئناف الحكم ليكتسب الصفة القطعية.