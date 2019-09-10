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نيابة عن خادم الحرمين.. «خالد الفيصل» يرعى اختتام مسابقة الملك عبدالعزيز وتكريم الفائزين

نيابة عن خادم الحرمين.. «خالد الفيصل» يرعى اختتام مسابقة الملك عبدالعزيز وتكريم الفائزين
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تواصل- فريق التحرير:

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود – حفظه الله – يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة غداً الأربعاء الموافق 12/1/1441هـ، الحفل الختامي الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتكريم الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الحادية والأربعين وذلك في رحاب المسجد الحرام.

وأوضح معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لهذه المناسبة القرآنية العالمية تكريم لأهل القرآن، وتشجيع للناشئة، وتحفيز للشباب من مختلف دول العالم، مؤكداً على أن هذه الرعاية الكريمة منهج حكيم سار عليه ملوك بلادنا المباركة ـــ رعاها الله ـــ .

وأضاف الوزير الدكتور آل الشيخ أن هذه المسابقة الدولية العريقة ثمرة من عطاءات قرآنية مستمرة لقيادتنا الرشيدة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـــ أيده الله ـــ وسمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـــ أدام الله توفيقه ــ فالمملكة بلد القرآن، ومهوى أهل الإسلام، وهذه المسابقة تؤكد أن الخير موجود في نفوس شباب الأمة، والقرآن يعمر صدورهم، وتعاليمه تبرز في سلوكياتهم على الطريق المستقيم والمنهج الوسطي المعتدل.

الجدير بالذكر أن فعاليات المسابقة التي يبلغ مجموع جوائزها (1.185.000) ريال، قد بدأت تصفياتها الأولية يوم الأربعاء الخامس وحتى السابع من شهر محرم لهذا العام 1441هـ، وأقيمت في مقر سكن المتسابقين في فندق برج الساعة فيرمونت، بمشاركة 146 متسابقاً من 103 دول، تأهل منهم 84 متسابقاً إلى التصفيات النهائية التي بدأت في الثامن وحتى العاشر من محرم لعام 1441هـ.

يشار إلى أن عدد المتنافسين بلغ منذ بداية انطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الأولى قبل 41 عاماً وحتى هذه الدورة أكثر من 6300 متنافس من مختلف قارات العالم.

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