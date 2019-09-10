بالأرقام.. «حساب المواطن» يودِع الدعم ويكشف تفاصيل الدفعة الجديدة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج “حساب المواطن” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إيداع 2.6 مليار ريال مخصص دعم لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأضاف في بيان، أن نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة بلغت 83 بالمائة ليتجاوز عددهم الـ 12.5 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة أكثر من 10.3 مليون ريال.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن 44 % من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1049 للأسرة الواحدة.

وأوضح أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر سبتمبر أكثر من 1.5 مستفيد.

وأوضح القحطاني بأنه يمكن للمستفيد تقديم اعتراض على مبلغ الدفعة عبر البوابة الإلكترونية، وذلك بعد مرور خمسة أيام من كل دورة دفع، وفي حال قبول طلب الاعتراض، يتم صرف قيمة الدعم المستحقة بأثر رجعي مع الدفعة القادمة.