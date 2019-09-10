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أعلاها 4 ريالات.. إلزام المقاصف المدرسية بأسعار موحدة

أعلاها 4 ريالات.. إلزام المقاصف المدرسية بأسعار موحدة
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تواصل- الرياض:

أعلنت وزارة التعليم عن إصدار قائمة أسعار موحدة للأصناف المسموح ببيعها في المقاصف المدرسية، مؤكدة أن هذه الأسعار تشمل الضريبة ولا يحق للمشغل تجاوزها أو مخالفتها.

جاء ذلك في تعميم من الوزارة للمدارس ذكرت فيه  أنه نظرا لاختلاف الأسعار بين المشغلين للمقاصف؛ فإن الوزارة حرصت على توحيد الأسعار لكي تكون الوجبات في متناول جميع الطلاب والطالبات.

وأرفقت الوزارة مع التعميم قائمة بأسعار الأصناف تراوحت بين نصف ريال و4 ريالات.

وبلغت أسعار ساندويتش البيض المسلوق أو المقلي أو الزعتر وفطيرة السبانخ أو اللبنة أو الجبن ريالاً واحداً، فيما بلغت أسعار ساندويتش أو معجنات البيض بالجبن أو الذرة بالبخار أو الفواكه المقطعة 3 ريالات، وبلغ سعر بيتزا خضار – جبن 4 ريالات.

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