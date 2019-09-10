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فيديو.. كلاب ضالة تسكن حديقة بمكة

فيديو.. كلاب ضالة تسكن حديقة بمكة
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تواصل – مكة المكرمة:

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر انتشار الكلاب الضالة داخل أروقة حديقة العدل بمكة؛ محذرين من خطورتها خاصة على الأطفال؛ مطالبين الجهات المختصة بضرورة القضاء عليها وإبعادها عن الأماكن العامة في ظل خطرها على الأرواح.

ووثق مقطع الفيديو مجموعة من الكلاب الضالة تفترش أرض الحديقة التي تقع على امتداد شارع الحج بحي العدل بمكة، لتتقاسم مع المتنزهين المكان في ظل غياب الجهة الرقابية للحد من انتشارها بهذه الطريقة.

من جانبه ناشد موثق المقطع الجهات المختصة بضرورة إبعادها وتكثيف الرقابة الميدانية على الحدائق العامة لوضع حد من انتشارها والقضاء على مثل هذه الظواهر السالبة.

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