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بقيق.. العثور على المفقود «العتيبي» متوفى بالقرب من هجرة صلاصل

بقيق.. العثور على المفقود «العتيبي» متوفى بالقرب من هجرة صلاصل
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تواصل – بقيق:

عُثر صباح اليوم الثلاثاء، على المواطن خشمان العتيبي متوفى، بالقرب من هجرة صلاصل التابعة لمحافظة بقيق بالمنطقة الشرقية، وذلك حسبما أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ.

وقالت الجمعية إن العثور علي جثمان المفقود تم بعد عمليات بحث استمرت عدة أيام منذ تلقيها بلاغاً يفيد بفقدانه في هجرة صلاصل، وذلك بمساعدة الجهات الأمنية.

إلى ذلك أعلنت جمعية “غوث” للإنقاذ أنه تم العثور على العتيبي من قِبل قوات الشرطة، كما عُثر على سيارته وملابسه أثناء عمليات البحث في هجرة صلاصل ببقيق.

والعتيبي في الخمسينيات من العمر، وكان يعاني أمراضاً نفسية، وخرج من منزله في الـ29 من ذي الحجة الماضي، وفُقد في منطقة صحراوية بالقرب من هجرة صلاصل بعدما تعطلت مركبته.

 

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