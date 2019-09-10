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تجنب فرقعة الرقبة.. لهذا السبب

تجنب فرقعة الرقبة.. لهذا السبب
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تواصل – وكالات:

يعمد الكثير من الأشخاص إلى فرقعة عظام الرقبة للتخلص من آلام الرقبة والصداع، ولكن خبراء الصحة يقولون إن هذه الممارسة خاطئة وخطيرة.

وبحسب الخبراء، فإن فرقعة عظام الرقبة تؤدي في بعض الأحيان إلى تقلص البطانة الداخلية لأحد شرايين الرقبة مما قد يتسبب في تشكل جلطات دموية.

وعلى الرغم من أن هذه الجلطات قد تشفى من تلقاء نفسها في الكثير من الأحيان، إلا أنها قد تشكل خطراً كبيراً على حياة المرء في حال لم تُشفَ، وتتسبب في حدوث سكتة دماغية نتيجة قطع إمدادات الدم عن المخ.

ويشير الخبراء إلى أن إدارة الرقبة أو ثنيها، قد يؤدي إلى تمدد الشرايين الفقرية والشريان القاعدي الذي يزود الجزء الخلفي من الدماغ بالدم، وبالتالي تصبح أكثر عرضة للإصابة.

ووفقاً للإحصائيات فرصة الإصابة بسكتة دماغية جراء فرقعة العنق، ضئيلة جداً، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور أونلاين البريطانية.

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