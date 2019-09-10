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«قوات التحالف»: إسقاط طائرة «مسيّرة» أطلقتها مليشيا الحوثي من «صنعاء» تجاه المملكة

«قوات التحالف»: إسقاط طائرة «مسيّرة» أطلقتها مليشيا الحوثي من «صنعاء» تجاه المملكة
العقيد الركن تركي المالكي
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تواصل – واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء الاثنين من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) معادية بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية فوق محافظة صعدة قامت بإطلاقها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية وهذه المحاولات البائسة واليائسة التي تمثل انتهاكاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وبين العقيد المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتعكس واقع خسائرها بصفوف عناصرها الإرهابية وعتادها وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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