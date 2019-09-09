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قرار عاجل من «تعليم الرياض» بشأن واقعة قتل طالب خنقاً على يد زميله

قرار عاجل من «تعليم الرياض» بشأن واقعة قتل طالب خنقاً على يد زميله
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض تشكيل لجنة تقص حقائق بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ للتحقيق في وفاة طالب اختناقاً إثر مشاجرة مع زميله صباح الاثنين في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية غرب مدينة الرياض.

وأوضح علي الغامدي، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، أن كاميرات المراقبة في المدرسة وثقت المشاجرة بين الطالبَين في الصف السادس الابتدائي، مشيرًا إلى أن عددًا من المعلمين حاولوا إسعاف الطالب، كما تم الاتصال بالهلال الأحمر الذي باشر عملية نقله إلى مستشفى الملك خالد الجامعي، لكنه فارق الحياة في الطريق إلى المستشفى.

وأضاف بأنه في الوقت الذي تشاطر فيه الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض أسرة الطالب الفقيد هذا المصاب فإنها تؤكد حرصها على تقصي الحقائق، ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة؛ إذ وقف مكتب التعليم في غرب الرياض ميدانيًّا على الحادثة.

وأعربت إدارة التعليم في منطقة الرياض عن أحرّ تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد، وأسرة المدرسة من الهيئة التعليمية والإدارية، وزملائه الطلاب، سائلة المولى – عز وجل – أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

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