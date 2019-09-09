شاهد.. أمطار غزيرة ورياح تحجب الرؤية على مركز «بني سعد» بميسان

تواصل – فريق التحرير:

شهد مركز بني سعد التابع لمحافظة ميسان، بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، أمطارًا غزيرة ورياحًا سطحية شديدة، أدّت لحجب الرؤية.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، يوثق لحظات سقوط الأمطار الغزيرة على مركز بني سعد التابع لمحافظة ميسان.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، اليوم الاثنين، تؤدي إلى جريان السيول، ومصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنَّ الحالة الجوية تشمل مناطق “جازان، وعسير، والباحة، تشمل الأجزاء الساحلية منها، وتمتدّ إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة”.