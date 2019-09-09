حادث مروع داخل مدرسة بالرياض.. طالب ابتدائي يقتل زميله خنقاً

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شهدت مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض، صباح اليوم الاثنين، حادثاً مروعاً أسفر عن وفاة أحد طلابها مخنوقًا على يد زميله.

وكان الطالب الذي يدرس بالصف السادس، ويبلغ ١٢ عاما قد تعرض لحادثة اختناق في ساحة المدرسة من قبل أحد زملائه في الصف، ورغم محاولة إسعافه وطلب فرقة الهلال الأحمر التي حاولت إنقاذه، ونقله لمستشفى الملك خالد الجامعي، إلا أنه فارق الحياة -رحمه الله-.

وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة، ورُفعت البصمات، وتم مشاهدة الكاميرات، قبل أن يتم فتح محضر تحقيق بذلك لمعرفة دواعي الحادثة.