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الأمن السيبراني يحذر عملاء «هواوي».. حدثوا هذه الهواتف فورا
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تواصل – فريق التحرير:

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني تحذيراً أمنياً ذا مستوى عالٍ جداً لحائزي بعض الأجهزة من نوع هواوي.

وقال المركز، في بيان عبر حسابه الرسمي في “تويتر” إن شركة هواوي أصدرت عدة تحديثات لبعض الأنواع من هواتف (Mate20-P30-P30Pro)وبرنامج HiSuite وذلك لعدم مقدرة الأجهزة المذكورة والبرنامج على التحقق من رزمة ترقية النظام (Upgrade Package)، بشكل صحيح، ما يؤدي إلى تراجع نظام الهاتف إلى نسخة أقدم.

وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة، حيث أصدرت “هواوي” توضيحا لهذه التحديثات على موقعها، كما سيتلقى المنتج الذي يدعم التحديث التلقائي تحديثا تلقائيا للنظام يعمل على معالجة الثغرات.

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