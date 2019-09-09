استشاري يحذر من علاج جديد لـ«السمنة» منقول من أمريكا.. مضاعفات خطيرة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الخدمة المدنية»: الأحد السابق لـ«اليوم الوطني» إجازة رسمية

«الخدمة المدنية»: الأحد السابق لـ«اليوم الوطني» إجازة رسمية

«ساما» تعلن تحديثاً في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات

«ساما» تعلن تحديثاً في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات

ما حقيقة الأنباء المتداولة عن اختطاف 4 شبان لفتاة بالخرج

ما حقيقة الأنباء المتداولة عن اختطاف 4 شبان لفتاة بالخرج

بيان سعودي إماراتي مشترك: ندعم الحكومة اليمنية الشرعية.. ونبذ الانقسام ضرورة

بيان سعودي إماراتي مشترك: ندعم الحكومة اليمنية الشرعية.. ونبذ الانقسام ضرورة

استشاري يحذر من علاج جديد لـ«السمنة» منقول من أمريكا.. مضاعفات خطيرة

استشاري يحذر من علاج جديد لـ«السمنة» منقول من أمريكا.. مضاعفات خطيرة
0

تواصل – فريق التحرير:

نصح المتحدث الرسمي ورئيس لجنة التواصل بالجمعية السعودية للسمنة استشاري جراحة السمنة، الدكتور نايف العنزي؛ بعدم الانصياع لما يتم الترويج له لعلاج السمنة باستخدام الأشعة التداخلية كبديل عن التدخل الجراحي، بعد انتشار مقاطع تُشير لاكتشاف علم جديد في علاج السمنة بالولايات المتحدة الأمريكية، ونقله للسعودية، وبدء العمل به.

وأوضح العنزي: لا يوجد أي بيانات أو دراسات توضح الدور المحتمل للقسطرة في نزول الوزن، ولا يوجد أي تجربة سريرية للمتابعة طويلة الأجل بهذا الموضوع.

وأضاف أنه كان سابقا يُستخدم هذا النوع من التدخلات لعلاج نزيف المعدة وتقليله، وبالنسبة للسمنة فلا يوجد أي دليل على نقص طويل الأجل في مستويات هرمون الجريلين بعد قسطرة الشريان الرئيس للمعدة بسبب الخبرة المحدودة.

وأضاف: .

واستطرد العنزي؛ قائلا إن المنطقة المذكورة التي سيتم حقن الصبغة وإغلاق الشريان فيها، لو رغب المريض بعدها أن يعمل تكميماً أو تحويل مسار أو أيّ عملية من العمليات المعترف فيها فلن يستطيع؛ لأنها تُعد مانعاً قوياً لعدم التدخّل الجراحي بسبب انعدام التروية للمعدة.

وأضاف : “ليست بديلة للتدخلات الجراحية بأي حال من الأحوال، وغير معتمدة، والتدخلات ما زالت للتجربة ولا تصح على جسم الإنسان، ولا توجد دراسات طويلة الأمد على وضع المريض بالمستقبل للحُكم بفعاليتها، والنزول فيها ضعيف”.

وأكّد أن “إغلاق شريان رئيس للمعدة يعني عدم قدرة المريض على عمل عمليات تصحيحية مستقبلاً، وبعد انتهاء مفعول الإغلاق للشريان يتم تعرُّض المعدة فيما بعد للتقرّحات”.

ونصح بعدم الانجراف في تدخّلات لم يُعترف بها، ولم تثبت فعاليتها ولا مضاعفاتها على المدى البعيد.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«دواء» جديد يعالج أخطر أمراض العصر خلال 3 أشهر فقط

«دواء» جديد يعالج أخطر أمراض العصر خلال 3 أشهر فقط

استشاري يوجه نصائح لعلاج انخفاض ضغط الدم المتكرر

استشاري يوجه نصائح لعلاج انخفاض ضغط الدم المتكرر

كيف تخس 10 كجم خلال شهرين فقط بطريقة آمنة؟.. روشتة من خبراء الصحة

كيف تخس 10 كجم خلال شهرين فقط بطريقة آمنة؟.. روشتة من خبراء الصحة

عملية 6 ساعات تنقذ يداً قطعها منشارٌ كهربائي في جدة

عملية 6 ساعات تنقذ يداً قطعها منشارٌ كهربائي في جدة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كشف الحقيقة!!
مقالات

كشف الحقيقة!!

المزيد
رِجالُ الوطنِ في ذاكرةِ التُّراثِ الصِّناعِيّ
تدوينات حرة

رِجالُ الوطنِ في ذاكرةِ التُّراثِ الصِّناعِيّ

المزيد
يالَيتَني كنت معَهُم
تدوينات حرة

يالَيتَني كنت معَهُم

المزيد
تطوير التعليم.. وجهة نظر!
مقالات

تطوير التعليم.. وجهة نظر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>