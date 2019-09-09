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آخر تطورات قضية مقتل مواطن على يد طفل بحفل زفاف في «الشرقية»

آخر تطورات قضية مقتل مواطن على يد طفل بحفل زفاف في «الشرقية»
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تواصل – واس:

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، أنها أوقفت مالك السلاح الذي أودى بحياة مواطن أثناء حفل زفاف، والذي اتضح قيام شقيقه البالغ من العمر (9) سنوات بإطلاق النار منه، وتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال ذلك.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن الجهات الأمنية باشرت مساء يوم الجمعة الموافق 7/ 1/ 1441هـ، بلاغًا عن تعرض مواطن لطلق ناري أثناء حضوره حفل زفاف؛ ما نتج عنه وفاته.

وأضاف أنه جرى إيقاف مالك السلاح، الذي اتضح قيام شقيقه البالغ من العمر (9) سنوات بإطلاق النار منه، واتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال ذلك.

وشرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك؛ لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة؛ لردع كل من يخالفها، وما من شأنه إيذاء وتعريض الآخرين للخطر، والله الهادي إلى سواء.

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