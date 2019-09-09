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إحباط تهريب 12.5 طن حشيش و16 مليون حبة مخدرة عبر الحدود.. خلال عام

إحباط تهريب 12.5 طن حشيش و16 مليون حبة مخدرة عبر الحدود.. خلال عام
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تواصل – فريق التحرير:

أسفرت المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية خلال عام 1440هـ، عن إحباط محاولات تهريب ما يقارب 12.5 طن من الحشيش المخدر و16 مليون حبة مخدرة.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني أنه تم إحباط محاولات تهريب ما مجموعه 12,420,62 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، و 16,143,365 قرصاً إمفيتامين مخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 422 شخصاً، وذلك بعد رصد تجاوزهم حدود المملكة، وإحالتهم وما تم ضبطه بحوزتهم من المواد المخدرة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن بهذه السموم.

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