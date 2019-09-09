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شرطة الشرقية توقف مالك السلاح الذي أودى بحياة مواطن أثناء حفل زفاف

شرطة الشرقية توقف مالك السلاح الذي أودى بحياة مواطن أثناء حفل زفاف
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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن الجهات الأمنية باشرت مساء يوم الجمعة الموافق 7/ 1/ 1441هـ بلاغاً عن تعرض مواطن لطلق ناري أثناء حضوره حفل زفاف مما نتج عنه وفاته، حيث جرى إيقاف مالك السلاح، الذي اتضح قيام شقيقه البالغ من العمر (9) سنوات بإطلاق النار منه، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك.

وشرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من يخالفها ، وما من شأنه إيذاء وتعريض الآخرين للخطر ، والله الهادي إلى سواء .

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