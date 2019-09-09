تخفيض تكاليف استقدام العمالة المنزلية الفلبينية إلى النصف

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق خدمة “معروفة”، التي تهدف إلى تسهيل وتنظيم إجراءات استقدام العمالة المنزلية، وتوفير خدمة عالية المستوى للمواطنين والمقيمين في المملكة.

وأطلقت هذه الخدمة عبر بوابة “مساند”؛ حيث تُمكّن المستفيد من استقدام العاملة المنزلية من الفلبين بتكلفة ثابتة تُقدر بـ8850 ريالًا (أقل بـ50٪ من تكلفة الاستقدام المعتاد)، “غير شامل للقيمة المضافة”، وفي مدة زمنية محددة بـ45 يومًا؛ شريطة اختيار اسم العاملة من قِبَل المواطن.

ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الحصول على تأشيرة عاملة فلبينية، وتدوين معلومات العاملة التي تشمل: (الاسم، ورقم الجواز، ورقم التواصل مع العاملة).

وتم ربط هذه الخدمة بأفضل مكاتب الاستقدام المرخصة؛ لاستلام ومعالجة الطلبات؛ حيث يتم اختيار المكتب مقدم الخدمة تلقائيًّا من قِبَل النظام حسب المدينة المقيم بها المواطن.

يُذكر أن هذه الخدمة محصورة فقط على “بوابة مساند” التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الذي يتيح تصفح أكثر من 1000 مكتب وشركة للمقارنة بين أسعارها، بالإضافة إلى الاطلاع على معايير الأداء الخاصة بمقدمي الخدمات.

ويمكن للعملاء الاطلاع على تفاصيل هذه الخدمة عبر الرابط التالي