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1500 قتيل جراء الحر في فرنسا

1500 قتيل جراء الحر في فرنسا
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تواصل – وكالات:

وصلت درجات حرارة التي ضربت فرنسا في شهر مايو الماضي إلى أرقام قياسية، إذ بلغت في بعض المناطق جنوبي البلاد إلى 46 درجة مئوية.

وقالت وزيرة الصحة الفرنسية أغنيس بوزين إن موجتي حر ضربتا فرنسا هذا الصيف تسببتا بمقتل ما يزيد على 1500 شخص.

ومع ذلك فهذا الرقم يقل كثيرا عن ذلك الذي سقط خلال كارثة صيف 2003، ففي صيف ذلك العام توفي ما يقدر بنحو 1500 شخص خلال موجة الحر في أغسطس.

وقالت بوزين في تصريح للإذاعة الفرنسية: “تم تسجيل 1500 حالة وفاة جراء موجات الحر التي ضربت البلاد هذا العام، وهو أكثر من المتوسط في هذه الشهور، كما أنه أقل بعشر مرات من الوفيات التي حدثت في عام 2003”.

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