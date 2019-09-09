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«آيسر» تُطلق أجهزة اللاب توب الجديدة من سلسلة Swift

«آيسر» تُطلق أجهزة اللاب توب الجديدة من سلسلة Swift
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تواصل – وكالات:

أطلقت شركة آيسر الموديلات الجديدة من سلسلة أجهزة اللاب توب Swift، وذلك خلال فعاليات معرض الإلكترونيات IFA 2019 بالعاصمة الألمانية برلين.

وأوضحت الشركة التايوانية أنه تم تجهيز الموديلات الجديدة بشاشات لمسية تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة ومعالجات إنتل الجديدة ويقل وزنها عن واحد كيلوغرام.

وتروج آيسر لجهازها Swift 5 الجديد باعتباره أخف جهاز لاب توب بشاشة قياس 14 بوصة في العالم، حيث يبلغ وزنه 990 غراماً ولا يتعدى سُمكه 14.95 ملم.

ويعتمد جهاز آيسر Swift 5 الجديد على معالجات إنتل من الجيل العاشر (Ice Lake) وأقراص الحالة الساكنة بسعة تصل إلى 512 جيجابايت مع بطاقة رسوميات نفيديا Geforce MX250.

ويمتاز جهاز آيسر الجديد ببطارية تدوم لمدة 12.5 ساعة مع دعم تقنية الشحن السريع؛ حيث يمكن شحن اللاب توب لمدة 30 دقيقة لمواصلة استعماله لمدة 4.5 ساعة أخرى.

ويتضمن جهاز اللاب توب آيسر Swift 5 الجديد منفذ USB-3.1 مع دعم منفذ Thunderbolt-3، ويتيح قارئ بصمة الأصابع المدمج إمكانية تسجيل الدخول عن طريق وظيفة ويندوز Hello، مع دعم شبكة الواي فاي 6.

ويأتي الموديل Swift 3 بشاشة قياس 14 بوصة أيضاً، ولكن يبلغ وزنه 1.19 كيلوغراماً ويبلغ الحد الأدنى لسُمكه 15.95 ملم، ويتضمن أحدث معالجات إنتل مع إمكانية تجهيزه ببطاقة الرسوميات نفيديا Geforce MX250 حسب الرغبة، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 غيغابايت وأقراص الحالة الساكنة بسعة تصل إلى 512 غيغابايت، ويمتاز جهاز اللاب توب Swift 3 الجديد بفترة تشغيل بطارية تصل إلى 12.5 ساعة مع وظيفة الشحن السريع.

وتمتاز أجهزة اللاب توب الجديدة من آيسر بإطار شاشة نحيف للغاية، وتبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم حوالي 84%، وتعمل تقنيات آيسر Color Intelligence و Exacolor على تحسين نظام الألوان.

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