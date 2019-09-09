تعرَّف على البنوك التي اختارتها أرامكو لإدارة طرحها الأوَّلي

تواصل – الرياض:

كشف مصدر مطلع أن شركة أرامكو ستعطي كلاًّ من سيتي وغولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي ومجموعة سامبا المالية، أدواراً في طرحها العام الأولي.

وأوضح المصدر أن البنوك الأربعة ستتولى هذه الأدوار على الأرجح بجانب مورغان ستانلي وجيه.بي مورغان تشيس آند كو، اللذين اختيرا للاضطلاع بدور قيادي في الصفقة.

وتستعد أرامكو لبيع حصة تصل نسبتها إلى 5% بحلول 2020-2021، في طرح أوَّلي قد يكون الأكبر من نوعه في العالم. ومن المتوقع أن تعين الشركة مستشاريها في عملية الطرح خلال الأيام المقبلة.

ويمثل طرح أرامكو إحدى الركائز الأساسية للمساعي السعودية نحو التحول الاقتصادي، الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد بعيداً عن اعتماده على النفط.