صدمة لعشاق «آيفون».. انتظِرْ حتى العام المقبل ولا تشترِ «آيفون 11»

تواصل – وكالات:

كشفت تقارير صحفية أن عشاق هواتف “آيفون” قد يتعرضون لصدمة، وينتظرون حتى العام المقبل لشراء جهازهم المفضل، وذلك قبل يومين فقط على موعد إطلاق هواتف “أبل” الجديدة.

وأكدت التقارير أن سلسلة هواتف “آيفون 11” لن تختلف بشكل جذري عن سابقتها “آيفون X”، لكنها ستحمل تغييرات طفيفة، بينما ستقوم الشركة الأميركية بتغيير أكثر شمولاً في هواتف العام المقبل.

وقال موقع “9 تو 5 ماك” المختص بأخبار شركة “أبل”، إن الشركة تعتزم إجراء 3 تغييرات جذرية لسلسلة هواتف 2020 التي قد تحمل اسم “آيفون 12″، وهو ما قد يدفع المستخدمين لتغيير هواتفهم وقتها، وتجنب اقتناء هواتف “آيفون 11”.

وقال الموقع إن “أبل” ستقوم بثلاثة تغييرات جذرية قد تزيد مع مرور الوقت، تعد نقلات في هواتف “آيفون”، في النسخ التي ستطرح في سبتمبر 2020.

ويقول الموقع إن التغيير الكبير الأول في عام 2020 سيكون في شكل الهاتف، حيث قالت مصادر داخلية في الشركة إن آيفون سيشهد “تصميماً متكاملاً جديداً”.

وقال الموقع: إن هناك احتمالاً لإطلاق هاتف آيفون قابل للطي، مع تغييرات أخرى ستطرأ على شكل الهواتف العادية، من ضمنها الشاشة الأمامية الكاملة دون أي نتوءات.