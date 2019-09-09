الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

ما حقيقة الأنباء المتداولة عن اختطاف 4 شبان لفتاة بالخرج

ما حقيقة الأنباء المتداولة عن اختطاف 4 شبان لفتاة بالخرج

بيان سعودي إماراتي مشترك: ندعم الحكومة اليمنية الشرعية.. ونبذ الانقسام ضرورة

بيان سعودي إماراتي مشترك: ندعم الحكومة اليمنية الشرعية.. ونبذ الانقسام ضرورة

وفاة مواطن جراء إطلاق نار بحفل زفاف في حفر الباطن

وفاة مواطن جراء إطلاق نار بحفل زفاف في حفر الباطن

أول تعليق من «الإذاعة والتلفزيون» على قرار هدم المبنى القديم بجدة (فيديو)

أول تعليق من «الإذاعة والتلفزيون» على قرار هدم المبنى القديم بجدة (فيديو)

صدمة لعشاق «آيفون».. انتظِرْ حتى العام المقبل ولا تشترِ «آيفون 11»

صدمة لعشاق «آيفون».. انتظِرْ حتى العام المقبل ولا تشترِ «آيفون 11»
0

تواصل – وكالات:

كشفت تقارير صحفية أن عشاق هواتف “آيفون” قد يتعرضون لصدمة، وينتظرون حتى العام المقبل لشراء جهازهم المفضل، وذلك قبل يومين فقط على موعد إطلاق هواتف “أبل” الجديدة.

وأكدت التقارير أن سلسلة هواتف “آيفون 11” لن تختلف بشكل جذري عن سابقتها “آيفون X”، لكنها ستحمل تغييرات طفيفة، بينما ستقوم الشركة الأميركية بتغيير أكثر شمولاً في هواتف العام المقبل.

وقال موقع “9 تو 5 ماك” المختص بأخبار شركة “أبل”، إن الشركة تعتزم إجراء 3 تغييرات جذرية لسلسلة هواتف 2020 التي قد تحمل اسم “آيفون 12″، وهو ما قد يدفع المستخدمين لتغيير هواتفهم وقتها، وتجنب اقتناء هواتف “آيفون 11”.

وقال الموقع إن “أبل” ستقوم بثلاثة تغييرات جذرية قد تزيد مع مرور الوقت، تعد نقلات في هواتف “آيفون”، في النسخ التي ستطرح في سبتمبر 2020.

ويقول الموقع إن التغيير الكبير الأول في عام 2020 سيكون في شكل الهاتف، حيث قالت مصادر داخلية في الشركة إن آيفون سيشهد “تصميماً متكاملاً جديداً”.

وقال الموقع: إن هناك احتمالاً لإطلاق هاتف آيفون قابل للطي، مع تغييرات أخرى ستطرأ على شكل الهواتف العادية، من ضمنها الشاشة الأمامية الكاملة دون أي نتوءات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تصرف يرتكبه معظم مستخدمي «آيفون».. يدمر البطارية

تصرف يرتكبه معظم مستخدمي «آيفون».. يدمر البطارية

منعاً لـ«التجسس».. «أبل» توقِف مساعدها الصوتي «سيري»

منعاً لـ«التجسس».. «أبل» توقِف مساعدها الصوتي «سيري»

ماذا تفعل إذا علق هاتفك الأيفون؟.. إليك الحل

ماذا تفعل إذا علق هاتفك الأيفون؟.. إليك الحل

«سامسونج»: هواتف «آيفون» أعلى قيمة من «أندرويد»

«سامسونج»: هواتف «آيفون» أعلى قيمة من «أندرويد»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كشف الحقيقة!!
مقالات

كشف الحقيقة!!

المزيد
رِجالُ الوطنِ في ذاكرةِ التُّراثِ الصِّناعِيّ
تدوينات حرة

رِجالُ الوطنِ في ذاكرةِ التُّراثِ الصِّناعِيّ

المزيد
يالَيتَني كنت معَهُم
تدوينات حرة

يالَيتَني كنت معَهُم

المزيد
تطوير التعليم.. وجهة نظر!
مقالات

تطوير التعليم.. وجهة نظر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>