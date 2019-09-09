23 ألف طلب لمقابلة وزير التعليم.. و9 آلاف شكوى لمركز رعاية المستفيدين

تواصل – الرياض:

قال المشرف العام على مركز رعاية المستفيدين وخدمة تواصل الإلكترونية ومركز الاتصال الموحد بوزارة التعليم، عبدالعزيز العصيمي، إن عدد البلاغات والشكاوى التي وصلت إلى المركز وطلبات مقابلة الوزير خلال عام 2019، بلغت نحو 23.7 ألف طلب لمقابلة الوزير، وأكثر من 9 آلاف شكوى من مختلف المستفيدين كالموظفين والطلاب وأولياء الأمور خلال العام الجاري.

وأضاف أن المركز خدم قرابة 18 ألف متقدم دون الحاجة لمقابلة الوزير، ونظم 238 جلسة للمستفيدين مع المسؤولين، فيما وُجهت الدعوة لأكثر من 9 آلاف مستفيد لمقابلة وزير التعليم ونائبه.

وأشار إلى أن المركز يستقبل البلاغات والشكاوى أيا كان نوعها، مبيناً أنه يتم الرد عليها خلال 10 أيام ومحاولة خدمة المستفيد وإفادته، وفي حال عدم اقتناعه بالإجابة يقوم المركز بتحويل الشكوى للجهات العليا في الإدارات التعليمية أو في الوزارة.