القبض على «مقيم مُختل» يحمل سكينًا ويتجول بـ«عزيزية مكة»

تواصل – مكة المكرمة:

ألقت دوريات الأمن في مكة المكرمة القبض على مقيم مختل من الجنسية المصرية، كان متهيجاً ويحمل سكينًا يتجول بها في حي العزيزية.

وتعود التفاصيل، إلى تلقي الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة بلاغًا، يشير إلى وجود شخص مختل، ومترجل، ويحمل بيده آلة حادة “سكين”، وتبدو عليه آثار التهيج، وقد يشكل خطورة على المارة.

وبعد انتقال دوريات الأمن اتضح أنه هدد شخصًا من بني جلدته، وحاول مقاومة رجال الأمن. وتمت السيطرة عليه، والتحفظ عليه، واتضح أنه مصري الجنسية.

وأوضحت مصادر أن دوريات الأمن أعدت محضرًا بالواقعة، وأحالت المختل إلى الصحة النفسية لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة ملف القضية لإكمال التحقيقات اللازمة.