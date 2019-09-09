انتبه.. 4 مشاكل صحية تزيد خطر الإصابة بأمراض الكُلى

تواصل – وكالات:

الكلى هي الفلتر الذي ينقّي الدم من النفايات، ويقوم بإخراج البول، كما أنها تقوم بتنظيم ضغط الدم، وتشارك في إنتاج خلايا الدم.

من أهم أعراض مشاكل الكلى: الدوخة، ومشاكل النوم، والإحساس بالتعب، والحكّة المستمرة، وارتفاع ضغط الدم، وضعف الرغبة الجنسية.

وتزداد الحاجة إلى مراقبة صحة الكلى عن طريق الفحوصات، وتغيير النظام الغذائي عند وجود المشاكل الصحية التالية:

* مرض السكري، لأن ارتفاع معدل السكر يسبب تلفاً لخلايا الكلى.

* ضغط الدم المرتفع من المشاكل الصحية التي ينبغي علاجها، لأنها تنعكس سلباً بشكل قوي على قدرة الكلى على العمل.

* ارتجاع البول، وهي حالة يتجه فيها البول إلى الاتجاه العكسي من المثانة صوب الكلى بدلاً من الخروج من الجسم.

* التهابات الكلى وخاصة الشديدة من الأمور التي تترك ندوباً على خلايا الكليتين وتؤثر على وظائفهما.