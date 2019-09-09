تشخيص خاطئ لمريض بالطائف يؤدي لبتر أصبعه.. واتهام المستشفى

تواصل – الطائف:

وجه أحد المواطنين اتهاماً لمستشفى خاص في الطائف بالإهمال في علاج والده المصاب بمرض السكري وتشخيص حالته بصورة غير دقيقة وبالتالي تقديم علاج لا يتناسب مع حالته الصحية إضافة إلى صرف كمية زائدة من المضادات الحيوية غير المسجلة له بالوصفة الطبية، والتأخُّر في علاجه بحجة عدم وجود موظف في مكتب شركات التأمين، الشيء الذي اضطرهم لإخراجه من المستشفى.

وتفصيلا قال المواطن رايد جميل الحارثي إنهم فوجئوا بعد دخول والده إلى المستشفى إثر تعرُّضه لسخونة؛ بإجراء رنين مغناطيسي للمخ والأعصاب، وتحاليل، مضيفاً أنهم في الأخير خرجوا دون أن يُكتب أي علاج عن السخونة.

وأضاف الحارثي: “في اليوم الثالث ذهبنا لقسم العظام، وكان بوالدي جرح، وكُتب له أشعة ورنين مغناطيسي، وصُرفت له مضادات حيوية وعلاجات، كلها إبر، لمدة ثلاثة أيام، وأحد المضادات الحيوية كل 24 ساعة. وفي الطوارئ وأعطي له ذلك كل 12 ساعة، واكتشفوا بعدها أنهم وقعوا في خطأ، وأن العلاج كل 24 ساعة”.

وأوضح أن المستشفى تأخر في إعطاء والدي المضاد المصروف له الـ8 صباحاً بسبب عدم وجود موظفي التأمين؛ إذ تم التأخير أكثر من ثماني ساعات دون مراعاة وضعه الصحي وطول فترة الانتظار.

وأبان أن معاناة والده تضاعفت، الشيء الذي اضطرهم لإخراجه من المستشفى، والذهاب به لأحد المستشفيات الخاصة بالرياض الذي بيّن أنه لا بد الآن من بتر أحد الأصابع.

إلى ذلك قال المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي إنه تم استقبال الشكوى في حينه، وقام فريق من صحة الطائف ممثلاً بالجهة المعنية (إدارة الالتزام) بالوقوف على الوضع، وإغلاق الملف الطبي، وسحبه، واستكمال التحقيق اللازم.