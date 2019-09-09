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إعصار عنيف يضرب العاصمة اليابانية.. انقلاب سيارات وانقطاع الكهرباء

إعصار عنيف يضرب العاصمة اليابانية.. انقلاب سيارات وانقطاع الكهرباء
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تواصل – واس:

ضرب إعصار عنيف صباح الاثنين منطقة طوكيو ترافقه رياح عاتية وأمطار غزيرة هطلت بكمّيات غير مسبوقة ما دفع السلطات إلى إصدار نصائح إرشادات لإخلاء بعض المناطق وتسبّب بحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي واضطرابات في حركة النقل.

والإعصار فاكساي الذي ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 216 كلم/ساعة دخل البرّ الياباني من ساحل شيبا جنوب غرب العاصمة بعدما عبَرَ خليج طوكيو.

وأصدرت السلطات أوامر إخلاء غير إلزامية لمناطق يقطنها أكثر من 390 ألف نسمة، مع توقعات بأن تبلغ سرعة الرياح وكميات الأمطار مستويات قياسية.

وحُرمت حوالي 290 ألف أسرة من الكهرباء في المنطقة، وتضرر ما لا يقل عن عشرة منازل في شيزوكا قرب طوكيو حيث تحطمت نوافذ وانقلبت سيارات وفق وسائل إعلام محلية.

ودعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية السكان إلى “توخّي الحذر من العواصف والأمواج القوية والانهيارات الأرضية والفيضانات والأنهار التي غمرتها الفيضانات”.

وأعلنت شركة السكك الحديد إلغاء حوالي 100 رحلة قطار فائق السرعة تربط طوكيو بمدن وسط البلاد وغربها، كما توقفت حركة العبّارات في خليج طوكيو.

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