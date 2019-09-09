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الأمن العام: 3 مقاطع أطاحت بمتهمين خلال ساعات من ارتكاب جرائمهم (فيديو)

الأمن العام: 3 مقاطع أطاحت بمتهمين خلال ساعات من ارتكاب جرائمهم (فيديو)
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تواصل – الرياض:

حقق رجال الأمن نجاحاً كبيراً في الإطاحة بعدد من الجناة ممن تورطوا في جرائم وثّقتها مقاطع فيديو خلال الفترة الماضية، وذلك خلال ساعات من ارتكاب جرائمهم.

جاء ذلك في مقطع فیديو نشره الأمن العام يوضح أبرز ثلاث قضايا تمكن فيها رجال الأمن من ضبط المتهمين بها خلال ساعات، والتي كان أبرزها الإطاحة بسائق أجرة عرض أقراص إمفيتامين مخدرة على أحد الأشخاص بجدة بعد ساعتين فقط.

كما شملت تلك القضايا كذلك القبض على شابين سرقا جهاز صراف آلي وانتزعاه من موقعه بمحافظة تنومة، حيث تم القبض عليهما خلال 72 ساعة فقط، بالإضافة إلى ضبط شاب تحرش بفتاة لفظياً، وأشار إليها بحركة غير لائقة في محافظة المخواة بالباحة فور مباشرة البلاغ.

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