بالفيديو.. خطوات بسيطة تمكنك من إنقاذ مصاب «الرعاف»

تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو يتضمن عدة إرشادات، لكيفية التعامل عند إنقاذ مصاب بالرعاف، أو ما يعرف بنزيف الأنف.

وشرحت الوزارة خلال المقطع، بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية، بطريقة عملية كيفية التعامل مع المصاب، من خلال عدة نصائح منها: أن يتحلى المصاب بالهدوء وعدم الخوف، مع الجلوس في وضع قائم مع انحناء الرأس قليلًا للأمام، لمنع دخول الدم إلى الحلق.

وتضمنت النصائح ضرورة الضغط برفق على الجزء الأسفل من الأنف بواسطة الإبهام والسبابة من خمس إلى عشر دقائق متواصلة، موضحة أنه إذا استمر النزيف فلا بأس بمواصلة الضغط على مقدمة الأنف لمدة خمس إلى عشر دقائق إضافية.

ولفتت وزارة الصحة إلى أنه في حال استمر النزيف لأكثر من 30 دقيقة، أو حين الشعور بالدوار يتم التواصل مع مركز الاتصال بالوزارة عبر الرقم 937.