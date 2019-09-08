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شاهد.. طريقة استهداف الطائرات الحوثية المسيرة وتدمير مخازنها

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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، عمليات “قوات التحالف” الاحترافية في استهداف وإسقاط الطائرات الحوثية المسيرة ومراقبتها ومراقبة تحركاتها وتفجيرها قبل بلوغها أهدفها.

وأظهر المقطع دقة عمليات قوات التحالف في استهداف تجمع لميليشيا الحوثي في منطقة إمداد يتواجد فيها عشرة من المليشيات الإرهابية الحوثية في محافظة صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن.

واستهدفت قوات التحالف مجموعة كهوف بمحافظة صنعاء، لتخزين الطائرات من دون طيار التي تستخدمها المليشيات الإرهابية لعمليات إجرامية ضد المملكة والمدنيين اليمنيين.

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