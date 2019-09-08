الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

ما حقيقة الأنباء المتداولة عن اختطاف 4 شبان لفتاة بالخرج

ما حقيقة الأنباء المتداولة عن اختطاف 4 شبان لفتاة بالخرج

بيان سعودي إماراتي مشترك: ندعم الحكومة اليمنية الشرعية.. ونبذ الانقسام ضرورة

بيان سعودي إماراتي مشترك: ندعم الحكومة اليمنية الشرعية.. ونبذ الانقسام ضرورة

وفاة مواطن جراء إطلاق نار بحفل زفاف في حفر الباطن

وفاة مواطن جراء إطلاق نار بحفل زفاف في حفر الباطن

أول تعليق من «الإذاعة والتلفزيون» على قرار هدم المبنى القديم بجدة (فيديو)

أول تعليق من «الإذاعة والتلفزيون» على قرار هدم المبنى القديم بجدة (فيديو)

حريق يلتهم مستودع «بلاستيك» جنوب جدة (صور)

حريق يلتهم مستودع «بلاستيك» جنوب جدة (صور)
0

تواصل – فريق التحرير:

اندلع مساء الأحد، حريق في مستودع للبلاستيك جنوب محافظة جدة، ما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني التي تمكنت من إخماد الحريق دون إصابات.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة أن فرق التحقيق بمدني محافظة جدة باشرت اليوم أعمالها في الكشف عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع حريق بأحد المستودعات جنوب المحافظة، وتسبب الحريق في بعض الخسائر المادية.

وأشار إلى أن فرق الإطفاء باشرت عمليات إخماد الحريق مستخدمة الفروع الأرضية والقواذف من على الصهاريج المتطورة لإخماد الحريق والحد من انتشارة مدعومة بفرق الإنقاذ والآليات الثقيلة.

وأضاف “أن فرق الإنقاذ عملت على فتح ممرات لفرق الإطفاء للوصول إلى بؤر اللهب داخل المستودع ، وتمكنت الفرق من إخماد الحريق بعد أن باشرت أعمالها من ثلاث اتجاهات مدعومه بصهاريج المياه في دعم الفرق وعدم انقطاع وصول المياه إليها.

وأكد متحدث مدني مكة المكرمة أنه تم إخماد الحريق في المستودع دون تسجيل اي إصابات أو خسائر بالأرواح.

82 (1)3 (1)761 (1)

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

كشفه مقطع فيديو.. الإطاحة بمروّج أقراص إمفيتامين بجدة

كشفه مقطع فيديو.. الإطاحة بمروّج أقراص إمفيتامين بجدة

أول تعليق من «الإذاعة والتلفزيون» على قرار هدم المبنى القديم بجدة (فيديو)

أول تعليق من «الإذاعة والتلفزيون» على قرار هدم المبنى القديم بجدة (فيديو)

مشهد يحبس الأنفاس.. رفع «بوكلين» أعلى سطح مبنى تليفزيون جدة (فيديو)

مشهد يحبس الأنفاس.. رفع «بوكلين» أعلى سطح مبنى تليفزيون جدة (فيديو)

موقف بطولي.. معلم يبادر بإخماد حريق سيارة أمام مدرسة في جدة (فيديو)

موقف بطولي.. معلم يبادر بإخماد حريق سيارة أمام مدرسة في جدة (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كشف الحقيقة!!
مقالات

كشف الحقيقة!!

المزيد
رِجالُ الوطنِ في ذاكرةِ التُّراثِ الصِّناعِيّ
تدوينات حرة

رِجالُ الوطنِ في ذاكرةِ التُّراثِ الصِّناعِيّ

المزيد
يالَيتَني كنت معَهُم
تدوينات حرة

يالَيتَني كنت معَهُم

المزيد
تطوير التعليم.. وجهة نظر!
مقالات

تطوير التعليم.. وجهة نظر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>