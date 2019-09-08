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توضيح من «تعليم الرياض» بشأن زيادة أعداد الطلاب بالفصول

توضيح من «تعليم الرياض» بشأن زيادة أعداد الطلاب بالفصول
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث باسم إدارة التعليم بالرياض، علي الغامدي، أن التعميم المتداول والصادر من مكتب تعليم العزيزية بالرياض بشأن زيادة الطاقة الاستيعابية للطلاب بالفصول يُعد اجتهاداً من المكتب لحل مشكلة طرأت مع بداية العام الدراسي، وإنه لا يمثل توجهات الوزارة.

وقال الغامدي، في بيان أصدره اليوم الأحد، إنه تم تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات التعميم المخالف للمعايير المعتمدة نظاما، وأنه سيجري العمل مع المكتب لمعالجة مشكلة زيادة الطلاب في الفصول.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد افتتاح 7 مجمعات تعليمية و8 مدارس، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 18 ألف طالب وطالب، وذلك خلال العامين الحالي والمقبل، وذلك لخدمة الأحياء الجنوبية في مدينة الرياض.

وشددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على التزامها بتطبيق بالمعايير المحددة لأعداد الطلاب داخل الفصول الدراسية، بحيث يتناسب عدد الطلاب مع مساحة الفصل الدراسي، وذلك لتحقيق بيئة تعليمية تساعد الطلاب على نواتج أفضل للتعلم.

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