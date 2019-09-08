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ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع عضوين بمجلس الشيوخ الأمريكي

ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع عضوين بمجلس الشيوخ الأمريكي
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تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة اليوم، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي تود يونج، وعضو لجنة الاستخبارات ولجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور أنجوس كينج.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

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