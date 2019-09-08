للرجال فقط.. غذاء يحيمك من «سرطان البروستاتا»

تواصل – وكالات:

توصل علماء من اليابان والولايات المتحدة في دراسة جديدة، أن التناول المنتظم للفطر يمكن أن يحمي الرجال في منتصف العمر من سرطان البروستاتا.

وأوضحت نتائج الدراسة International Journal of Cancer؛ أن مضادات الأكسدة الموجودة في الفطر مثل عيش الغراب المحار، ومايتاكي؛ تؤثر بشكل إيجابي على جسم الرجال.

ووجد الخبراء، أن الاستهلاك المنتظم للفطر يساعد في تحسين الحالة؛ بغض النظر عن المرحلة السريرية للمرض، ويساعد أيضًا في الوقاية من سرطان البروستاتا، بحسب “سبوتنيك عربي”.

شارك في التجربة، 36.5 ألف رجل تتراوح أعمارهم بين 40 و79 سنة، وظل العلماء يراقبونهم لمدة 13 عامًا ويجمعون البيانات الطبية.

يشار إلى أن تناول الفطر ثلاث مرات في الأسبوع يمكن أن يقلل 17٪ من خطر الإصابة بهذا المرض الخطير بوجه عام.