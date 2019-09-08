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صاعقة رعدية تقتل 22 رأساً من الغنم في «بلقرن» (صور)

صاعقة رعدية تقتل 22 رأساً من الغنم في «بلقرن» (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

تسببت صاعقة رعدية، ضربت عقبة آل زارية جنوب محافظة بلقرن، مساء أمس السبت، في نفوق 22 رأسا من الأغنام.

يذكر أن محافظة بلقرن شهدت خلال الساعات القليلة الماضية، هطول أمطار متوسطة مصحوبة بصواعق رعدية؛ ما نجم عنه إصابة قطيع مأحد المواطنين.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد الى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية ،نجران ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة وكذلك الأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية من البحر الأحمر.

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