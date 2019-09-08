«الوزراء»: تعديل تنظيم صندوق الشهداء ليرتبط بنائب رئيس الوزراء بدلاً من وزير الدفاع

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أبدى مجلس الوزراء موافقته على تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، بحيث يكون مرتبطاً بنائب رئيس مجلس الوزراء، بدلاً من وزير الدفاع.

ونص التعديل على أن يتم حذف تعريف الوزير الوارد في المادة (الأولى)، وإحلال عبارة “سمو نائب رئيس مجلس الوزراء” محل كلمة “الوزير” الواردة في المادتين (الثانية والخامسة) من تنظيم الصندوق.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في يناير 2018، تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ليكون وزير الدفاع رئيساً لمجلس أُمناء الصندوق، الذي يهدف إلى مساعدة المحتاجين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ومن يعولونهم، والقيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها عليهم.