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أمر ملكي.. ترقية عدد من أعضاء النيابة العامة على مرتبة مدعي استئناف

أمر ملكي.. ترقية عدد من أعضاء النيابة العامة على مرتبة مدعي استئناف
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله- أمراً ملكياً كريماً يقضي بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة على مرتبة مدعي استئناف على سلك أعضاء النيابة العامة .

وثمن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب صدور الأمر الملكي، مؤكداً أنه يأتي في إطار الدعم اللامحدود من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين_ أيده الله_ وسمو ولي عهده لجهاز النيابة العامة وبما يعمق من طبيعة العمل القضائي في النيابة العامة وفقاً للتطلعات الكريمة.

 

وحث الزملاء على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك.

 

سائلاً المولى عز وجل أن يديم على قيادتنا الرشيدة ويوفقها لكل خير.​
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