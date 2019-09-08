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«أمانة الشرقية» توضح طريقة الحصول على ترخيص مخيم بالمتنزه البري

«أمانة الشرقية» توضح طريقة الحصول على ترخيص مخيم بالمتنزه البري
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تواصل – فريق التحرير:

دعت أمانة المنطقة الشرقية الراغبين في الحصول على ترخيص موقع مخيم في المتنزه البري المؤقت، الذي يبعد عن مدينه الدمام 20 كيلومتراً، ويقع على الطريق الرابط بين طريق الدمام الرياض السريع وطريق المطار، وتقوم الأمانة بتجهيزه لإقامة المخيمات في موسم الشتاء والربيع من كل عام، وذلك وفقا لتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة سمو نائبه، في توفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين الراغبين في التنزه في الأماكن البرية، وتقديم الخدمات لهم.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن طلب ترخيص موقع المخيم يتم من خلال الرابط المخصص في موقع الأمانة، حيث يتم حجز الموقع وتحديده، وإرسال رسالة للمتقدم تبين حالة الطلب، لافتاً إلى أن تقديم الطلب لا يتطلب من المتقدم الحضور لمقر الأمانة.

وبين أن الأمانة حددت رسوم رمزية للترخيص بواقع 1500 ريال، وذلك مقابل الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانة في موقع المخيمات، إلى جانب رسوم تأمين الموقع بمبلغ 1000 ريال، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تتم بمكتب الخدمات بموقع المتنزه الذي حددته الأمانة بعد إرسال رسالة نصية للمتقدم تفيده بموافقة الأمانة على الحصول على المخيم ورقمه، مؤكداً أن هناك لائحة غرامات ستنفذ داخل هذا المتنزه لمخالفي أنظمة التخييم.

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