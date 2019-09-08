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رصدته كاميرا مراقبة.. العثور على مفقود عنيزة في مكة

رصدته كاميرا مراقبة.. العثور على مفقود عنيزة في مكة
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تواصل- مكة المكرمة:

قالت مصادر إنه تم العثور على مفقود عنيزة أمس السبت، والذي كان يعاني من فقدان جزئي في الذاكرة، وكشفت المصادر أن المفقود كان قد خرج من منزله في محافظة عنيزة بالقصيم في 27 ذي الحجة الماضي.

وأضافت المصادر أن مواطناً عثر على المفقود سليمان الغماس البالغ من العمر 57 عاماً، يجلس بجانب أحد المساجد في حي الرصيفة بالعاصمة المقدسة، مشيرة إلى أنه يتمتع بصحة جيدة، فيما تم إبلاغ الأجهزة الأمنية لتسلمه وإعادته إلى ذويه.

يذكر أن شقيق المفقود قد أوضح أن كاميرا مراقبة لأحد المطاعم بمكة المكرمة في حي النزهة، رصدت أخاه أثناء وجوده داخل أحد المطاعم، حيث تم مشاهدة التسجيل الخاص بكاميرا المراقبة، بعد أن ورد بلاغ لشرطة مكة المكرمة وتأكدت من هويته.

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