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اليابان تلغي رحلات جوية وخدمات قطارات تأهبًا للإعصار «فاكساي»

اليابان تلغي رحلات جوية وخدمات قطارات تأهبًا للإعصار «فاكساي»
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تواصل – واس:

تأهبت اليابان للإعصار فاكساي اليوم بإلغاء بعض خدمات القطارات والرحلات الجوية في طوكيو مع توقع أن تجتاح المنطقة رياح مدمرة تصل سرعتها إلى 216 كيلومترًا في الساعة وأمطار غزيرة خلال الليل.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية باليابان أن إعصار فاكساي قد يؤدي إلى هطول أمطار يبلغ ارتفاعها 300 مليمتر خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة, مبينةً أن احتمال هبوب رياح تحطم الرقم القياسي في العاصمة ومناطق أخرى.

وحذرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن رياحًا عالية السرعة قد تسقط خطوط الكهرباء وتلحق أضرارًا بالمنازل في حين قد تؤدي الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وانهيارات أرضية.

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