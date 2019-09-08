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كشفه مقطع فيديو.. الإطاحة بمروّج أقراص إمفيتامين بجدة
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تواصل – الرياض:

تمكّنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من القبض على سائق الأجرة الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يقنع شاباً بأخذ حبة مخدرة منه.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، وقال إن التحريات وإجراءات البحث والاستدلال بشأن ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام سائق سيارة أجرة بعرض أقراص إمفيتامين المخدرة على أحد الأشخاص أسفرت عن تحديد هوية المتهم.

وبيّن أن المتهم هو مواطن من أرباب السوابق ومطلوب في قضية مخدرات، وجرى القبض عليه بمحافظة جدة خلال ساعتين من مباشرة التحقيق في مقطع الفيديو.

ولفت إلى أنه تم العثور بحوزته على قرص إمفيتامين مخدر، وقارورة مليئة بالمسكر، مبيناً أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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